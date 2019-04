21-Jährige prallt mit 1,88 Promille gegen Bäume

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr am 15. April gegen 2.45 Uhr mit dem Pkw ihrer Mutter auf der B154, Mondsee Bundesstraße Richtung Straßwalchen. Im Gemeindegebiet von Zell am Moos kam sie rechts von der Fahrbahn ab, nachdem sie eigenen Angaben zu Folge am Radio hantiert hatte.