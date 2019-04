Rapids Serie: Auch diese Siege sind „wertvoll“

Wenn wir so agieren, dann kann uns nichts halten!“ Die Aussage von Spielmacher Christoph Knasmüllner ist natürlich übertrieben. Erleichterung ja, auch eine Bestätigung für die Arbeit der letzten Wochen – aber von Euphorie ist in Hütteldorf keine Spur. Auch nicht nach dem 2:1 gegen Mattersburg, dem dritten Liga-Sieg in Folge.