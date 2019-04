Nur noch zwei Wochen bis Wörthersee autofrei!

Familie, Freunde und Hunde einpacken - und rauf auf das Fahrrad oder rein in die Rollschuhe! Der Wörthersee bleibt am 28. April autofrei und lockt Tausende Hobbysportler und Sonnenanbeter an. Im Biker Village gibt’s neben sportlichem Programm eine Biker Party mit Schmankerln, Gewinnspiel und Musik.