1:5-Debakel! Keine Party für Paris-Stars

In Frankreichs Spitzenspiel verhinderte der Zweite Lille mit einem 5:1-Heimtriumph die vorzeitige Meister-Party der Stars von Paris St-Germain. Meunier traf per Eigentor zum 1:0 für Lille. Bernat glich aus, sah dann aber Rot. In Unterzahl ging die Elf von Thomas Tuchel in der zweiten Hälfte unter. Pepe, Bamba, Gabriel und Fonte trafen für Lille.