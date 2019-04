Pompeo: „Herr Maduro, öffnen Sie die Brücken!“

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Sonntag einen emotionalen Appell an den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gerichtet. „Herr Maduro, öffnen Sie diese Brücken, öffnen Sie diese Grenzen“, sagte er am Sonntag in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta, wo tonnenweise Hilfsgüter für die notleidende venezolanische Bevölkerung lagern. „Sie können das heute beenden“, so Pompeo weiter. Der US-Außenminister hatte zuvor mehrere südamerikanische Verbündete besucht, um mit ihnen das weitere Vorgehen im Machtkampf zwischen Maduro und seinem Herausforderer Juan Guadio zu besprechen.