Afghanischer Asylwerber verletzte zwei Polizisten

Zu beängstigenden Szenen kam es am Sonntagvormittag vor einem Lokal in der Dauphinestraße in Linz. Ein afghanischer Asylwerber (23) soll mit einem Messer auf Passanten und Fahrzeuge losgegangen sein. Als ihn Polizisten kurz darauf festnehmen wollten, widersetzte sich der Mann massiv und verletzte zwei Beamte.