Brucker darf Bulls nicht verloren gehen

Mit dem Saisonende ist auch Bruckers Cheftrainer-Tätigkeit beendet. „Das war von vornherein so besprochen. Ich habe kein Problem damit, wieder ins zweite Glied zu rücken“, sagt der 51-Jährige. Wieder Co sein wäre logisch. Unter dem neuen „Boss“ McIlvane - der wird erst offiziell, weil es so üblich ist, wenn für den Jackson-Co mit RB München die Saison ebenfalls vorbei ist. Jetzt wartet mal Halbfinalspiel sieben.