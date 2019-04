Frühlingswetter lockt Osterhasen an

Wer das warme Wetter also ausnützen möchte, kann das bei der Oster-Rallye im Klagenfurter „Südpark“ machen! Dort kommt der Osterhase immer schon ein bisschen früher. Diesmal wird er am Mittwoch und Donnerstag das Einkaufszentrum besuchen und viele bunte Osternester in den Shops verteilen. „Insgesamt werden es mehr als 6000 Eier aus Kärnten sein, die der Hase mitbringt“, freut sich „Südpark“-Chef Heinz Achatz.