3D-Druck: Heimische Wirtschaft unter Druck

War es bislang Mode, die Produktion in Billiglohnländer auszulagern, bringt die neue additive Fertigung eine Kehrtwende. „Es geht jetzt darum, nah am Kunden zu sein“, erklärt Edmar Allitsch von der EOS GmbH, einem der weltweiten Innovationsführer im industriellen 3D-Druck mit Standort München. Ein Bereich, in dem der Wirtschaftsstandort Kärnten noch Aufholbedarf habe, wie es heißt.