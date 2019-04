Landespolitik will 30er-Limit vor allen Schulen

Danke, danke und noch einmal danke! Auch weiterhin erreichen uns zahlreiche E-Mails und Briefe zu unserer Initiative „Sicherer Schulweg“ - ein Thema, das viele Steirer betrifft und bewegt. Die Angst um die Sicherheit der Kinder wird durch Daten unterstrichen. Bei 329 Unfällen in den vergangenen fünf Jahren wurden an oder auf den steirischen Straßen 340 Kinder verletzt. Der steirische Landesrat will nun ein 30-km/h-Limit vor allen Schulen durchsetzen.