Feuerwehr rettete Katze aus 18 Metern Höhe

Sie machen was sie wollen, kommen überall hinauf, dahinter und dazwischen. Wer eine Katze hat, weiß um die Abenteuerlust der Vierbeiner, die sie mitunter in schwindelerregende Höhen oder dunklen Ecken treibt. Von dort müssen die Tiere nicht selten gerettet werden, wie zwei Feuerwehreinsätze in Weer und Schwaz zeigen.