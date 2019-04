Schauspieler-Nachwuchs überzeugt im Landestheater

Regisseurin Bérénice Hebenstreit spult die Geschichte um den kretischen König, der für seine sichere Rückkehr den eigenen Sohn opfern soll, in knackigen 65 Minuten ab. Schimmelpfennig spielt in seiner Geschichte den antiken Plot in verschiedensten Abwandlungen durch - was dank der geschickten Regie keinesfalls verwirrt, sondern tatsächlich eher zum Verständnis der Geschichte(n) beiträgt. Einen Extra-Pluspunkt verdient sich Mira König für das außergewöhnliche und dabei so praktikable Bühnenbild.