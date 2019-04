Steuerbetrüger hortete drei Kilogramm Gold

Im Zeitraum von 2010 bis 2018, so der Vorwurf der Finanz, soll der bekannte Wirt rund eine halbe Million an Steuern hinterzogen haben. Bei Hausdurchsuchungen, die zeitgleich im Lokal und an der Wohnanschrift des Beschuldigten stattfanden, sowie im Bankschließfach des Beschuldigten konnten die Fahnder neben Drogen auch Werte in der Höhe von über 270.000 Euro sicherstellen.