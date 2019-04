Auch UNHCR rüffelt jetzt Kürzung der Sozialhilfe

Volkshilfe organisiert Protesttour

Vor dem Experten-Hearing machte auch die Volkshilfe am Sonntag erneut gegen die geplanten Änderungen mobil. Durch die neue Sozialhilfe könnten viele Betroffene auf der Straße enden, warnte Direktor Erich Fenninger, der aus Protest seit 11. April durch Österreich tourt und in jeder Landeshauptstadt im Zelt übernachtet. Die Volkshilfe fordert bei der Mindestsicherung einheitliche Mindeststandards für ganz Österreich, die jährlich valorisiert werden, sowie ein existenzsicherndes Niveau, das den realen Lebenskosten entspricht. Die Richtsätze müssten sich an der Armutsgefährdungsschwelle orientieren. Es brauche eine österreichweit einheitliche Erhöhung der Kinderrichtsätze ohne Staffelung nach Alter oder Anzahl der Kinder.