VW ID Roomzz: Elektro-„Raumschiff“ 2021 in Serie

„Mitfahrer“ ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, weil der ID Roomzz auf Wunsch vollautomatisiert (Level 4) durch den Verkehr zischen soll. Ein fünf Sekunden langer Druck auf das VW-Logo genügt, schon koppelt sich die Lenksäule ab und das Lenkrad geht in Ruheposition. Dann können die Sitze separat um 25 Grad nach innen geschwenkt werden, um eine kommunikative Lounge-Atmosphäre an Bord entstehen zu lassen. Darüber hinaus gibt es beim vollautomatisierten Fahren - ebenfalls separat für jeden Sitz anwählbar - den Modus „ID. Pilot Relax“, in dem sich jeder Passagier individuell einrichtet. In diesem Modus kann der Sitz stufenlos in eine Liegeposition geschwenkt werden.