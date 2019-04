So lacht das Netz über den Facebook-Totalausfall

„Hat euch auch keiner geschrieben?“

Nach etwa drei Stunden war der Spuk ohnehin wieder vorbei, die Server stabilisierten sich und in den sozialen Netzwerken lief alles wieder rund. Dass man eventuell sowieso nichts verpasst, wenn Facebook, Whatsapp und Instagram mal ein paar Stunden nicht verfügbar sind, zeigt übrigens auch ein Gespräch aus dem krone.at-Newsroom am späten Sonntagnachmittag: „Hat euch auch keiner geschrieben?“, fragte da ein Kollege in die Runde …