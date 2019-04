Zwei Jugendliche randalierten aus Langeweile

Aus reiner Langeweile entschieden sich die zwei Jugendlichen am Sonntag dazu, die Toiletten-Anlagen in einem Hotel der Gemeinde Zell am See zu verstopfen und den Wasserhahn zu beschädigen. Daraufhin gingen sie in eine Parkanlage und schlugen dort mit einem Holzstock gegen eine Brandschutztüre, wodurch Eindellungen entstanden. Das nächste Ziel der Randalierer war die Scheibe einer Telefonzelle, danach beschädigten der 14-Jährige und der 12-Jährige mehrere Laternen. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die zwei Pinzgauer sind geständig.