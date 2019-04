Polizei schnappt vier Drogendealer an einem Tag

Zu den Zugriffen kam es am Margaretengürtel, in der Quellenstraße, auf der Spittelauer Lände und am Lerchenfelder Gürtel. Die Beamten beobachteten die Verdächtigen und ertappten sie in flagranti dabei, als sie Drogen verkaufen wollten. Insgesamt wurden zwei Gambier im Alter von 18 und 35 Jahren, ein Somalier (20) und ein Nigerianer (34) festgenommen werden. Die Beamten stellten zudem Bargeld und Suchtmittel sicher.