Nach Überschwemmungen droht nun Hungerkatastrophe

Die Folgen des schweren Tropensturms sind deshalb so dramatisch, weil er einige der ärmsten Länder der Welt getroffen hat. In Mosambik, Simbabwe und Malawi kamen rund 1000 Menschen ums Leben. Idai war in der Nacht zum 15. März in der Nähe der Großstadt Beira auf die Küste Mosambiks getroffen. Starke Windböen, Sturmfluten und von anhaltendem Regen ausgelöste Überschwemmungen zogen eine Schneise der Verwüstung durch Mosambik bis ins Nachbarland Simbabwe. Allein in Mosambik wurden rund 240.000 Häuser teils zerstört. Infolge des Zyklons breitete sich Cholera aus, bisher gibt es fast 5000 Krankheitsfälle.