Land Rover Defender geht mit V8 in Verlängerung

Aus 6,2 Liter Hubraum holt der General-Motors-V8 rund 450 PS (Kahn Design schreibt von „estimates 450 bhp“, was übersetzt und umgerechnet „geschätzt 456 PS“ bedeutet). Die Kraftübertragung erfolgt per Sechsgangautomatik an alle vier Räder, natürlich mit allem, was ein Defender an Sperren zu bieten hat. Fahrwerk und Bremsen wurden entsprechend überarbeitet.