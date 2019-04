Acht Orte, ein Pfarrer: Großeinsatz im Lechtal

Ein Hausbesuch mit schönen Erinnerungen

Grän liegt hinter uns, vor uns Stanzach. Besprechung mit Martin Schautzgy. Gedankenaustausch, Arbeitsaufteilung. Aber daraus wird heute nichts. Schautzgy hat Magenschmerzen. Er muss sich schonen, damit er zu Ostern fit ist. Auch Irma Scheiber muss sich schonen. Die Pensionistin aus Forchach kann nicht mehr in die Kirche gehen. Also kommt die Kirche zu ihr. Haus- und Krankenbesuche seien ihm überaus wichtig, betont der Priester. Scheiber freut sich sehr über die Gesellschaft. Wie langjährige Freunde tauschen Zeisler und Scheiber in der wohligen Stube Erinnerungen aus. „Die Wallfahrt nach Assisi, das war was“, erzählt die Pensionistin und umfasst das kleine Kreuz, das an der Halskette baumelt. Eine gottesfürchtige Frau, die viele Stunden ihres Lebens ehrenamtlich für die Kirche tätig war. 100 Helfer sind heute im Freiwilligen-Team des Seelsorgeraums. Zeisler sagt zum zweiten Mal an diesem Tag: „Ohne die würde es nicht gehen.“