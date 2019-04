Plastik-Flut: Mittelmeer-Fischer verbünden sich

„Wir wollen das Mittelmeer vor Plastik retten. Ziel ist, dass die Fischer dazu beitragen, das Wasser sauber zu halten. Wir müssen uns verbünden, um die Meeresverschmutzung zu bekämpfen“, betonte der Präsident von Federpesca, Luigi Giannini. In entsprechendes Manifest, das vom italienischen Fischereiverband Federpesca unterstützt wird, soll und am 6. Mai in Mailand beim Kongress „Global Food Innovation Summit“ vorgestellt werden.