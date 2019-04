Salzburg gegen Sturm: Der Hit der Runde JETZT LIVE

Trotz sieben Zählern Vorsprung auf die Athletiker dürfe man nicht locker lassen. „Wir brauchen wieder Ergebnisse, müssen Sturm Graz knacken“, forderte Rose, der am Mittwoch seinen Abschied mit Saisonende zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach angekündigt hatte. „Schade, dass wir so einen großartigen Trainer und tollen Menschen hier verlieren“, sagte Andreas Ulmer am Freitag auf der Pressekonferenz. „Jeder freut sich aber auch mit unserem Coach mit, dass er diese Möglichkeit hat, dass er in die deutsche Bundesliga zu so einen großartigen Club wie Mönchengladbach gehen kann. Zum Abschied wollen wir ihm ein schönes Geschenk mit der Meisterschaft und dem Pokal mitgeben.“