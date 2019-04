Cowboy auf Drahtesel: Ist das noch „Lucky Luke“?

Dein Zeichenstil ist sehr wandlungsfähig. Ob in deinem berühmten, autobiografischen Graphic Novel „Kinderland“ oder deinen sonntäglichen Comic-Strips im Berliner „Tagesspiegel.“, du passt dich immer der Geschichte an. Wie dürfen wir uns einen normalen Arbeitstag bei Mawil vorstellen und wie findest du den Stil für deine Geschichten?

Oooch, der Stil ist doch immer recht einfach. Ich mag simple, krakelige Striche und relativ aufwändige Photoshop-Farben, die aber nicht nach Photoshop aussehen dürfen. Normalerweise gucke ich immer, welche Deadline gerade am dringendsten ist, zeichne dann ganz schnell was und fummel danach bis in die Nacht ewig am Rechner an irgendwelchen Details rum, die am Ende sowieso keiner sieht.