Brutaler Sextäter läuft in Wien frei herum

20 Minuten später attackierte offenbar derselbe Täter eine Passantin in der Beheimgasse in Hernals. Auch hier blieb es beim Versuch der Vergewaltigung, die Frau wurde nicht verletzt. Nach der Flucht stieg der Verdächtige in eine Straßenbahn der Linie 43 und fuhr eine Station von der Palffygasse zur Alser Straße. Der Beschuldigte wurde von den Überwachungskameras in dem Verkehrsmittel gegen 5.15 Uhr gefilmt. Anschließend ging der Mann vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung weiter.