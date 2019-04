Novak holt ersten Challenger-Titel seiner Karriere

Dennis Novak hat am Sonntag in seinem ersten ATP-Challenger-Finale gleich den Titel geholt. Der 25-jährige Niederösterreicher bezwang im Endspiel des mit 162.480 Dollar dotierten Hallen-Turniers in Taipeh den Ukrainer Sergij Stachowskij nach nur 61 Minuten mit 6:2, 6:4. Für Novak bedeutet dies 125 wertvolle Zähler für das Ranking, in dem er ab Montag so gut wie noch nie um Platz 122 aufscheint.