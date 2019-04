„Hoverboard“-Akku explodierte beim Aufladen

In der Stadt Salzburg ist Samstagnachmittag in einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses ein Akku eines Elektro-Fahrzeuges, eines sogenannten „Hoverboards“, explodiert. Durch die Wucht der Explosion wurden brennende Teile des Akkus in ein angrenzendes Schlafzimmer geschleudert und es brach ein Brand aus.