Mount Everest: Flugzeug in 2 Hubschrauber gekracht

Bei einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen Lukla in unmittelbarer Nähe des Mount Everest in Nepal sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt. Das Kleinflugzeug war beim Abheben von der Startbahn abgekommen und gegen zwei Hubschrauber geprallt. Der Flughafen gilt als einer der gefährlichsten der Welt.