Rapid: Jetzt die Ruhe bis zum großen Showdown

„Wenn wir das Cupfinale gewinnen, dann ist Platz sieben für den Hugo.“ Die Antwort von Didi Kühbauer auf die Frage eines ukrainischen Journalisten, der sich Rapids 2:1 gegen Mattersburg live gegeben hatte. Was in Hütteldorf Priorität hat, ist klar. Am Samstag, am ersten Tag des noch geschützten Vorverkaufs, gingen in Hütteldorf über 6000 Karten für den Showdown in Klagenfurt weg.