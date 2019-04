Play-off-Auftaktsieg für Pöltls San Antonio Spurs

Pöltl („Wir haben sehr gut begonnen und unsere Führung in einem Krimi bis zum Ende behauptet“) stand in der 16. Play-off-Partie seiner NBA-Karriere erstmals in der Startformation. DeMar DeRozan, mit dem der Wiener schon bei den Toronto Raptors im selben Team gespielt hatte, führte die Spurs mit 18 Punkten und zwölf Rebounds an. Bei den Nuggets, die erstmals seit 2013 wieder in den Play-offs dabei sind, war Gary Harris (20) der erfolgreichste Werfer. Nikola Jukic verzeichnete in seinem ersten Postseason-Auftritt mit zehn Zählern und je 14 Rebounds sowie Assists ein Triple-Double. Das zweite Spiel der Serie steigt am Dienstag ebenfalls in Denver.