Es ist 5 nach 12 auf der „Doomsday Clock“

Doch was haben die „Watchmen“ nun mit Superman und Batman zu tun?

Obgleich die Rechte an beiden Serien demselben Verlag „DC Comics“ gehört, wurden diverse Universen über Jahrzehnte hinweg lieber einzeln betrachtet. Das Konzept des „Multiversums“ war zwar vorhanden und bescherte uns Geschichten rund um mehr Speedster als man zählen kann, ebenso wie eine Erde-X in deren Realität die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Gerade „Watchmen“ wurde durch die Zeit hinweg jedoch als unantastbar gewertet. Mit einem Hinweis in Form eines „Smiley“-Buttons und einer Uhr mit dem Superman-Logo wurde 2017 dann eine regelrechte Lawine an Gerüchten losgetreten.



Sind die „Watchmen“ Teil des DC-Universums? Hat vielleicht gar Doctor Manhattan selbst die Erde-1 rund um die meisten und bekanntesten Superhelden erschaffen? Was heißt das für die gesamte, große Kontuinität und wann verdammt kommt das nächste Heft raus?