„Alter Depp“: Wirbel um Sager in Kärntner Kirche

Die Folge war ihre Kündigung durch Kalidz & Co. wegen „Vertrauensbruchs“. Diese bekämpft Sonja B. mit Hilfe des Grazer Anwalts Kurt Klein. Die Klage hat es in sich. Demnach habe Kalidz in einem Lokal gemeint, „der alte Depp weiß morgen ja eh nicht mehr, was wir heute besprochen haben.“ Anwalt Klein: „Dafür gibt es Zeugen, die das unter Wahrheitspflicht bestätigen können und werden.“ Ganz abgesehen davon dürfe während der Sedisvakanz, also der bischofslosen Zeit, niemand gekündigt werden, erklärt Klein.