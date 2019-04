Messungen: Gletschereis geht weiter zurück

Seit 128 Jahren berichtet der Alpenverein über das Schmelzen im ewigen Eis. 24 freiwillige Gletschermesser der Uni Graz haben wieder in Österreich und Südtirol nachgeschaut. Am ärgsten betroffen war 2017/18 das Viltragenkees. Der Gletscher in der Venedigergruppe in Osttirol ist um 124 Meter zurückgegangen.