Favre nach Zittersieg: „Wir sind immer am Limit“

Borussia Dortmund ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der BVB besiegte am Samstag Mainz mit 2:1 (2:0) und liegt damit wieder zwei Punkte vor dem FC Bayern München, der erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf antreten müssen. Dcoh es war ein echter Zittersieg, das sah auch Trainer Lucien Favre so. Aber sehen und hören SIe selbst oben im Video.