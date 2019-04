„Die Austria hat es einfach mehr gewollt“

Die Festung HCS-Arena fiel zum zweiten Mal in Folge. Wie erhofft wurde das große Stadt-Derby der Salzburger Liga vor 1500 Zuschauern (eigentlich sind nur 1255 zugelassen) zum Brustlöser für Violett. Das intensiv geführte Spiel nahm sofort an Fahrt auf, brachte Chancen auf beiden Seiten. Bloß: Während die Gastgeber nicht über einen Jukic-Lattentreffer hinauskamen, gelang Violett ein Traumtor. Weil Omerovics Annahme mit Glück zu einem Traumheber mutierte, der via Querlatte ins Tor ging. „Tut ihm gut, dass er das versucht hat. Besser, als sich fünfmal um die eigene Achse zu drehen“, hatte Coach Schaider gut lachen. Umso mehr, weil es das Goldtor des Tages blieb, die Austria damit zurück im Titelrennen ist. Obwohl Rückkehrer Mayer nach langer Auszeit beim Comeback einen Elfer vergab, danach Gelb-rot sah.