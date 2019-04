Speedski: Kramer beendet Gesamtweltcup als Zweiter

Manuel Kramer hat den Gesamtweltcup der Speedski-Athleten auf dem zweiten Rang beendet. Der Flachauer musste sich in der Endabrechnung nur dem Italiener Simone Origone geschlagen geben, der beim letzten Bewerb am Samstag in Grandvalira in Andorra seinen vierten Saisonsieg feierte. Der Bad Mitterndorfer Klaus Schrottshammer fuhr als Dritter auf das Podest und belegte in der Gesamtwertung Rang vier.