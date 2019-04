18-Jährige stürzte mit ihrem Pkw zehn Meter ab

In einer Linkskurve nahm das Unglück am Samstag seinen Lauf: Laut Polizei kam die Einheimische dabei nämlich aufs rechte Straßenbankett, versuchte gegenzulenken, kam ins Schleudern, rutschte auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Schotterhaufen. Durch den Aufprall verlor das Fahrzeug den Bodenkontakt, drehte sich in der Luft und stürzte rund zehn Meter auf einen Parkplatz ab. „Im Anschluss rutschte das Auto noch rund 15 Meter über eine abschüssige Böschung bis es schließlich zum Stillstand kam“, schildert die Polizei. Die junge Frau wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.