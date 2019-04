„Vorzeigeprofi für alle“

Man hätte ihm die Finalserie zum 40er so vergönnt. Es wollte aber nicht sein: Salzburgs 1:3 bei den Capitals in Eishockey-Halbfinalspiel sieben zog hinter Matthias Trattnigs Eishockey-Karriere den Schlussstrich. „Ich hab es schon realisiert, wenn auch die Enttäuschung über unser Ausscheiden im Vordergrund steht“, sagt „Tratte“. Seine Karriere sucht in Österreich ihresgleichen: Profi-Einstieg mit 16 Jahren. Auslandsstationen in USA, Schweden, Deutschland. Ab 2005 das Engagement bei den Bulls. „Dabei hab ich geglaubt, ich bleib nur ein Jahr“, erinnert sich die Nummer 51. Und feierte in 14 Jahren alle sechs EBEL-Titel mit Salzburg. „Sie gehören zu den Highlights, wie die Olympia-Teilnahmen“, blickt Trattnig auf seine beeindruckende Karriere zurück.