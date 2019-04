Verkehrsexperten begrüßen Kinderpuppen gegen Raser

Immer wieder werden Kinder Opfer von Autorasern. In Pfarrkirchen bei Bad Hall, in Kremsmünster oder Garsten wollen Eltern ihre Sprösslinge durch durchaus echt anmutende Kinderpuppen am Straßenrand schützen. Raser werden so zum Tritt aufs Bremspedal animiert. Die „OÖ-Krone“ hat über die Elternaktion bereits berichtet.