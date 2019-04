Grüß Gott, liebe Leser der „Krone“!

Das war in meiner Kindheit und Jugend keine Lappalie, sondern ein echtes Problem. In den Schultagen davor und danach war die Größe der Palmbuschen das Gesprächsthema. Es war die Zeit, in der man als Mittelstandskind ohne bäuerlichen Hintergrund eher wenig zu melden hatte. Denn im Vergleich zu den Mädels und Burschen, die einen Bauernhof im Ort repräsentierten, waren meine Palmbuschen immer dünne Bohnenstangen. Dabei hatte ich ohnehin immer, dank des Onkels meines Vaters, dem „Zacherlbauern“ Andreas Grubinger aus Unterdorf bei Thalgau, ordentlich „Palmbuschen-Doping“ betrieben. Gereicht hat es, im Vergleich zu den Klassenkollegen der stattlicheren Bauern im Dorf, trotzdem nicht. Die hatten einfach viel mehr Felder, die mit Palmbuschen zu bestücken waren. Da war auf legalem Weg nichts zu machen.

Ich habe in meiner Kindheit fast den ganzen Tag am Bauernhof des Zacherlbauern in Thalgau verbracht. Das war für mich ein Traum. Statt im Kindergarten habe ich viele Stunden mit Tieren, draußen an der frischen Luft, bei der Waldarbeit oder mit Heuarbeit verbracht. So konnte ich völlig unbeschwert das Landleben genießen und ein ziemlich gutes Gefühl dafür gewinnen, welche Herausforderungen viele Bauern in der täglichen Arbeit zu bewältigen hatten und noch immer haben.