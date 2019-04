Unfall-Lenker (31): „Ich sah dem Tod ins Auge“

Am 10. April feiert Robert Walter (31) seinen zweiten Geburtstag. Denn an diesem Tag hat er einen Horror-Unfall erlebt und vor allem überlebt, wie er auch in einem Transit-Land wie Tirol nicht oft vorkommt. Wie jeden Tag fuhr der Wörgler auch am besagten Mittwoch auf der Loferer Bundesstraße nach St. Johann, wo er als IT-Techniker eine Anstellung in einem holzverarbeitenden Betrieb innehat.