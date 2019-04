Endlich Entwarnung bei Masern in der Steiermark

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hat sich ein 15-jähriger Grazer im Skiurlaub angesteckt, vermutlich bei ukrainischen Touristen. Kurz darauf besuchte er für mehrere Stunden die Kinderklinik am LKH Graz - und steckte dabei mehrere Patienten an. Der Virus breitete sich aus. In einigen Schulen (darunter die Volksschule Anger und das Grazer Carneri-Gymnasium) mussten Dutzende ungeimpfte Kinder wochenlang zuhause bleiben.