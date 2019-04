Gelb, orange und gestreift ist beim Garteln „in“

Das Garteln ist bei den Salzburgern beliebt wie nie: Obst, Gemüse, Kräuter - alles was man in der Küche gebrauchen kann wird angebaut. Blumen für Bienen, Fuchsien - was bunt ist, ist Trend. So sind bei den Tomaten auch gelbe, orange und gestreifte Sorten im Vormarsch.