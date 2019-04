4:0! Tottenham fährt über Huddersfield drüber

Mann des Spiels war Lucas Moura: Er erzielte für die Hausherren gleich drei Treffer, zwei davon in der äußersten Schlussphase des Spiels, nämlich in den Minuten 87 und 93. Wanyama hatte in der 24. Minute für das 1:0 gesorgt, Lucas in der 27. auf 2:0 erhöht.