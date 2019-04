Steuerreform: SPÖ pocht auf rasche Entlastung

Seit Monaten schon kündigt die Regierung eine Steuerreform, die mehr als sechs Milliarden Euro bringen soll, an. Doch so richtig eilig scheint es die türkis-blaue Koalition nicht zu haben, noch immer werde an Details gefeilt, heißt es. Nach Ostern soll es nun soweit sein. Die SPÖ macht Druck für eine rasche Entlastung der Arbeitnehmer: „Das Abschwächen der Wirtschaftsleistung hat negative Folgen für die Beschäftigung in Österreich. Die Regierung sieht untätig zu“, kritisiert Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.