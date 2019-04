Auto stürzte über Böschung - Sträuche als Retter

Riesen Glück hatte eine ältere Lenkerin als sie am Freitag in Maria Neustift von der Straße abkam und eine steile Böschung hinunterstürzte. Sträucher fingen das Auto nach etwa 30 Metern auf, verhinderten so ein tragisches Unglück. Die Feuerwehr sicherte den Pkw mit einer Seilwinde.