Der Osterhase kann sich auf viel Sonne freuen

Warum in die Ferne schweifen? Dieses Motto gilt zumindest wettermäßig für die Osterwoche und die Feiertage am Wochenende. Auch wenn es ein trüber Sonntag nicht vermuten lässt: Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag an, erreichen am Mittwoch und Donnerstag schon 20 bis 22 Grad. Der Osterhase muss nicht frieren!