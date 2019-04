E-Motor für alte VWs: Rotwein vs. Reichweitenangst

Dafür hat Boddien in Brasilien und Mexiko ein Netz an Einkäufern aufgezogen, die auf Bestellung den passenden Wagen suchen und ihn nach Deutschland verschiffen. Dort wird er bei drei Partnerwerkstätten in Bayern binnen 100 Stunden vom Brummer zum Summer. Der Boxer-Motor im Heck wird gegen einen Industrieantrieb getauscht, der sonst Rolltreppen und Tore bewegt. Wo früher der Tank war, bekommen die Voltimer das Ladegerät und in den Schacht zwischen Rückbank und Rückwand der Käfer schrauben die Mechaniker den Akkupack, der in einer mit Wasser temperierten Alukiste steckt. Die Batterien selbst sind entweder Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen oder selbst nach dem Vorbild von Tesla entwickelte Lithium-Zellen. Und für all jene, die sich um den hohen Energieaufwand bei der Batterieproduktion sorgen, baut Boddien auch gebrauchte Tesla-Akkus ein, die er zumeist aus Unfallwagen übernimmt.