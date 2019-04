Arbeiter von Felsplatte am Hinterkopf getroffen

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstag Abend in einem Stollen in Ginzling im Zillertal. Während ein 22-jähriger Facharbeiter aus Kärnten außerhalb einer Tunnelbohrmaschine Kontrollarbeiten durchführte, löste sich seitlich eine 1,5 Meter lange Felsplatte aus der Innenwand des Stollens und traf ihn am Hinterkopf. Der Arbeiter zog sich eine Platzwunde zu.