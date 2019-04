Doppelpack von Kalajdzic! Admira besiegt Wacker

Mit einem 3:1-(1:0)-Sieg im Kellerderby bei Wacker Innsbruck hat die Admira am Samstag die Rote Laterne in der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga an die Tiroler abgegeben. Ein Doppelpack Sasa Kalajdzics (15., 75.) und ein Treffer von Marin Jakolis (80.) besiegelten Innsbrucks vierte Niederlage im fünften Spiel unter Trainer Thomas Grumser.. Mehr in Kürze.